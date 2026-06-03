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На Западе сделали тревожное заявление после налета БПЛА на Петербург

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Балтийские страны помогали украинским военным совершить налет беспилотников на Санкт-Петербург, утверждает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

Источник: РИА Новости

«Все знают, что государства Прибалтики участвуют в этих атаках, поэтому линия между прокси-конфликтом и прямой войной была пересечена. Все это обернется катастрофой», — написал он в социальной сети X.

Пресс-служба администрации губернатора Петербурга сообщила, что украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах города. Работает оперштаб под руководством главы Петербурга Александра Беглова. Спасатели ликвидируют последствия.

Эстония, Латвия и Литва утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.

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