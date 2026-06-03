ВСУ за сутки потеряли до 190 боевиков в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение нанесено в районах населенных пунктов Сеньково, Самборовка, Староверовка в Харьковской области, Щурово, Сидорово, Богородичное, Лозовое и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
«Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку “Braveheart” производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.