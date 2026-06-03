Эксперт объяснил, почему Зеленский постоянно говорит о нехватке ПВО

По словам эксперта, заявления украинского лидера работают еще и как информационный инструмент — с их помощью Киев поддерживает образ передового защитного рубежа для всего Европейского Союза.
«Количество ракетных и беспилотных дальних ударов со стороны России по объектам военной инфраструктуры Украины постоянно увеличивается. Зеленскому нужно увеличить количество пусковых установок и радиолокационных станций. Один расчет Patriot стоит миллиард долларов, ракеты очень дорогостоящие, а их производство технически ограничено. Приходится выгребать остатки со складов стран НАТО», — объяснил собеседник «Ленты.ру».
Он подчеркнул, что проблема носит не только военный, но и политический характер. Если Россия уничтожит все военные заводы и склады, поставлять на фронт станет нечего. И это резко ускорит темпы наступления российских войск. Именно поэтому запрос на ПВО так важен.
Кондратьев напомнил, что Зеленский постоянно возвращается к одному и тому же тезису: Украина — это первый эшелон обороны Евросоюза, и если она падет, то следующим шагом якобы станет нападение на Европу. По его словам, это стандартная и шаблонная повестка украинского президента: он нагнетает истерию, чтобы продолжать получать помощь.
Эксперт добавил, что ракеты и комплексы действительно жизненно необходимы ВСУ, армия не справляется с тем потоком дронов и ракет, которые летят ежедневно.
«Но информационный повод тоже важен. Поэтому вопрос держится на повестке перманентно — то ярче, то тише, но никогда не уходит», — заключил он.
Ранее британская газета The Guardian сообщила, что страны, которые полагались на американские ЗРК Patriot, включая Украину, чувствуют себя все более уязвимыми. Причина — сокращение поставок ракет-перехватчиков для этих систем и резкое падение их запасов в США. Как отмечается, открылось «окно уязвимости», которое не удастся закрыть еще несколько лет.