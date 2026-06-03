Кондратьев напомнил, что Зеленский постоянно возвращается к одному и тому же тезису: Украина — это первый эшелон обороны Евросоюза, и если она падет, то следующим шагом якобы станет нападение на Европу. По его словам, это стандартная и шаблонная повестка украинского президента: он нагнетает истерию, чтобы продолжать получать помощь.