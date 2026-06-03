«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки за минувшие сутки атаковали пять бригад ВСУ в районе пяти населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция разведи воздушных целей.
«Запад» атакует ВСУ в ДНР и Харьковской области
Российские бойцы нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области и пяти населенных пунктов ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, три бронеавтомобиля HMMWV, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.
Подразделения «Юга» продвигаются в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 125 человек. Также противник лишился танка Leopard, двух боевых бронированных машин «Казак», 13 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы и станции РЭБ.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 315 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали 12 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах десяти населенных пунктов ДНР и трех населенных пунктов Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 315 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия.
«Восток» продавил глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области, Неженка, Новоселовка, Омельник и Новониколаевка Запорожской области.
«Противник потерял до 435 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» продвигается в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар четырем бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области.
Противник потерял порядка 30 военнослужащих, 20 автомобилей и три станции РЭБ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам хранения, площадкам запуска БПЛА дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- шесть управляемых авиабомб;
- шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS;
- 754 БПЛА самолетного типа.