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Главное из брифинга Минобороны 3 июня 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 3 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки за минувшие сутки атаковали пять бригад ВСУ в районе пяти населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция разведи воздушных целей.

«Запад» атакует ВСУ в ДНР и Харьковской области

Российские бойцы нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области и пяти населенных пунктов ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, три бронеавтомобиля HMMWV, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

Подразделения «Юга» продвигаются в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 125 человек. Также противник лишился танка Leopard, двух боевых бронированных машин «Казак», 13 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы и станции РЭБ.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 315 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали 12 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах десяти населенных пунктов ДНР и трех населенных пунктов Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 315 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия.

«Восток» продавил глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области, Неженка, Новоселовка, Омельник и Новониколаевка Запорожской области.

«Противник потерял до 435 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» продвигается в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар четырем бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области.

Противник потерял порядка 30 военнослужащих, 20 автомобилей и три станции РЭБ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам хранения, площадкам запуска БПЛА дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • шесть управляемых авиабомб;
  • шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS;
  • 754 БПЛА самолетного типа.