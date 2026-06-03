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Состояние пострадавших при атаке на Петербург оценивается как стабильное

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Состояние четырех пострадавших от атаки БПЛА в Петербурге оценивается как стабильное, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Источник: РИА Новости

«Состояние четырех пострадавших оценивается как стабильное. Им оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативный штаб под руководством губернатора города Александра Беглова координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие.

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