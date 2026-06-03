На Среднем Урале запустили «двойные фейки»

— Сначала в региональных каналах был запущен фейк о том, что здание городской администрации якобы закрыли специальными защитными сетками против беспилотников. После того как эта информация была оперативно опровергнута администрацией Екатеринбурга, организаторы вброса запустили вторую волну дезинформации. В новых сообщениях утверждалось, что первоначальная новость якобы была правдой, а официальные опровержения ложные, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.