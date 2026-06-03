Звездный простится с погибшим на СВО командиром взвода Дмитрием Овчинниковым

«Дмитрий Юрьевич всегда был позитивным и любил жизнь, любил близких и друзей. Он всегда был любящим сыном и мужем, любимым отцом. Учил честности, справедливости и любви к Родине. Всегда был честным и добросовестным другом, на которого можно было в любую минуту положиться, и не было сомнений, что он откажет в помощи», — рассказали о погибшем земляке поселковые власти.