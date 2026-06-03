«Колумбийский наемник Уильям-Андрес Гальего Ороско передал в распоряжение российских военных телефон испанского наемника Переса Родригеса с позывным Шакал. Мобильный телефон оказался кладезю полезной информации: позиции украинских солдат в Харьковской области, объекты нацгвардии в областном центре, имена и контактные данные офицеров ГУР и СБУ. После обработки и доразведки полученных сведений по вскрытым объектам противника было нанесено огневое поражение», — рассказал собеседник агентства.