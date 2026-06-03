«Колумбийский наемник Уильям-Андрес Гальего Ороско передал в распоряжение российских военных телефон испанского наемника Переса Родригеса с позывным Шакал. Мобильный телефон оказался кладезю полезной информации: позиции украинских солдат в Харьковской области, объекты нацгвардии в областном центре, имена и контактные данные офицеров ГУР и СБУ. После обработки и доразведки полученных сведений по вскрытым объектам противника было нанесено огневое поражение», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Родригес — бывший военнослужащий морской пехоты, с 2024 года участвовал в боевых действиях на Украине, проведя большую часть времени в тыловых подразделениях.
Согласно информации силовиков, наемник длительное время жил в Харькове, где вел аморальный образ жизни. «Его отличительной особенностью было право свободного перемещения по территории Украины, что ему обеспечивал специальный пропуск, выданный национальной гвардией», — отметил собеседник агентства.
«С высокой долей вероятности, его тело сейчас лежит где-то в лесном массиве около села Избицкого Волчанского района Харьковской области. Скорее всего, он уже пополнил бесконечно длинные списки пропавших без вести в ВСУ», — добавил он.