Над регионами России сбили 82 украинских БПЛА

«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской областей, Республикой Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
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