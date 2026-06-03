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Над регионами России сбили 82 украинских БПЛА

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами РФ 82 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской областей, Республикой Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

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