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Пушилин: ВС РФ продвинулись в Красном Лимане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Российские войска продвинулись в Красном Лимане ДНР. Как рассказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава республики Денис Пушилин, в городе продолжаются бои.

Источник: РИА "Новости"

«Можно сказать, что есть определенные продвижения в самом Красном Лимане, но там, к сожалению, не так быстро все идет, идут городские бои», — сказал Пушилин.

При этом он подчеркнул, что для ВСУ в городе складывается неблагоприятная обстановка.

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