Пушилин: ВС РФ продвинулись в Красном Лимане

«Можно сказать, что есть определенные продвижения в самом Красном Лимане, но там, к сожалению, не так быстро все идет, идут городские бои», — сказал Пушилин.
При этом он подчеркнул, что для ВСУ в городе складывается неблагоприятная обстановка.
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