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Госкомитет РТ по закупкам присоединился к сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО

Коллектив Госкомитета Республики Татарстан по закупкам принял активное участие в формировании гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Источник: РИА "Новости"

Совместно с волонтерами из Верхнего Услона была организована очередная партия помощи для земляков, находящихся в зоне СВО, сообщает пресс-служба комитета.

На основании заявок воинских частей были сформированы и отправлены две фуры гуманитарной помощи. В составе груза — строительные и хозяйственные инструменты (лопаты, топоры, шуруповерты, ножовки и др.), необходимые для обустройства быта бойцов. Также в отправку вошли посылки от родственников.

Кроме того, были переданы две маскировочные сети размером 4×6 метров, которые сотрудники Госкомитета сплели собственноручно. Как отметили сами бойцы, подобные средства маскировки особенно востребованы на передовой.

«Мы гордимся нашими земляками, которые находятся на передовой. И наш долг — обеспечить их всем необходимым в тылу. Помощь, отправленная из Татарстана, — это частичка нашей благодарности и уважения к их мужеству», — подчеркнул председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

Этот пример единства особенно значим в Год воинской и трудовой доблести Республики Татарстан. Помощь нашим землякам в зоне СВО оказывается на постоянной основе.