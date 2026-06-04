Госкомитет РТ по закупкам присоединился к сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО

Совместно с волонтерами из Верхнего Услона была организована очередная партия помощи для земляков, находящихся в зоне СВО, сообщает пресс-служба комитета.
На основании заявок воинских частей были сформированы и отправлены две фуры гуманитарной помощи. В составе груза — строительные и хозяйственные инструменты (лопаты, топоры, шуруповерты, ножовки и др.), необходимые для обустройства быта бойцов. Также в отправку вошли посылки от родственников.
Кроме того, были переданы две маскировочные сети размером 4×6 метров, которые сотрудники Госкомитета сплели собственноручно. Как отметили сами бойцы, подобные средства маскировки особенно востребованы на передовой.
«Мы гордимся нашими земляками, которые находятся на передовой. И наш долг — обеспечить их всем необходимым в тылу. Помощь, отправленная из Татарстана, — это частичка нашей благодарности и уважения к их мужеству», — подчеркнул председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.
Этот пример единства особенно значим в Год воинской и трудовой доблести Республики Татарстан. Помощь нашим землякам в зоне СВО оказывается на постоянной основе.