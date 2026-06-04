Госкомитет РТ по закупкам присоединился к сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО

«Мы гордимся нашими земляками, которые находятся на передовой. И наш долг — обеспечить их всем необходимым в тылу. Помощь, отправленная из Татарстана, — это частичка нашей благодарности и уважения к их мужеству», — подчеркнул председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.