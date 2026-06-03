Пушилин: ВС РФ заняли новые рубежи в Красном Лимане

«Можно сказать, что есть определенные продвижения в самом Красном Лимане, но там, к сожалению, не так быстро все идет, идут городские бои», — резюмировал чиновник. Позже Пушилин подчеркнул, что ВСУ в городе сталкиваются с неблагоприятной обстановкой.