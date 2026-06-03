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Крыша горит в частном доме в Севастополе: ВСУ продолжают атаки на регион

Над Севастополем сбили семь БПЛА, поврежден частный дом.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны вечером 3 июня пытаются атаковать Севастополь. Над городом перехватили уже семь беспилотников. При падении обломков БПЛА повреждения получил частный дом. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на канале в «Макс».

Уточняется, что у двухэтажного дома горит крыша. При этом никто из жильцов, к счастью, не пострадал. Дом находится в районе Северной стороны. О других последствиях на земле информации нет.

«Уже сбито 7 БПЛА в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — оповестил Михаил Развожаев.

Утром 3 июня дрон ВСУ атаковал автобус в ДНР. В салоне находились 46 человек. Из них 8, по обновленной информации, пассажиров погибли. Еще более 10 получили ранения.

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