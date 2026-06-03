Сенатор Джабаров: после удара ВСУ по мирному автобусу нет смысла вести переговоры

— Это говорит, что это государство стало государством-террористом. Террористическое государство со всеми вытекающими последствиями. Какие переговоры можно вести с террористами?, — сказал он в беседе с «Газете.Ru». Ночью 3 июня в Енакиево в ДНР украинский дрон атаковал рейсовый автобус, 8 человек погибли, 11 получили различные ранения.