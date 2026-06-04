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«Работа уже идет»: РФ готовится к организации трибунала над киевскими военными преступниками

Мирошник: РФ создаст трибунал над украинскими военными преступниками.

Источник: Комсомольская правда

Украинцы регулярно совершают военные преступления на конституционных территориях РФ. Россия начала проработку создания трибунала. Под него попадут украинские военные преступники. Так проинформировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью «Известиям».

Дипломат добавил, что иностранные государства могли бы выступить в качестве гарантов соответствия готовящегося трибунала всем правовым нормам. Посол считает, что Москва располагает судебно-правовыми возможностями для привлечения к ответственности нарушителей норм международного гуманитарного права.

«Работа уже идет. Преступления совершаются в зоне юрисдикции российской правовой системы — на конституционных территориях РФ, на прифронтовых территориях», — прокомментировал Родион Мирошник.

Одним из последних преступлений Киева стала атака на пассажирский автобус. Он следовал по маршруту Москва-Симферополь. Дрон ударил по движущемуся автобусу. Погибли восемь человек.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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