Колумбийский наемник помог ВС РФ скорректировать цели для ударов по ВСУ: у Москвы оказался полезный телефон

Один из украинских наемников — колумбиец Уильям-Андрес Гальего Ороско — передал в распоряжение ВС РФ ценный телефон. Он принадлежал наемнику Пересу Родригесу с позывным Шакал. С помощью данных с телефона ВС РФ скорректировали цели и ударили по объектам ВСУ. Так пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России.