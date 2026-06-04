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Колумбийский наемник помог ВС РФ скорректировать цели для ударов по ВСУ: у Москвы оказался полезный телефон

ТАСС: ВС РФ ударили по объектам ВСУ с помощью данных с телефона наёмника.

Источник: Комсомольская правда

Один из украинских наемников — колумбиец Уильям-Андрес Гальего Ороско — передал в распоряжение ВС РФ ценный телефон. Он принадлежал наемнику Пересу Родригесу с позывным Шакал. С помощью данных с телефона ВС РФ скорректировали цели и ударили по объектам ВСУ. Так пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России.

Собеседник агентства отметил, что всем объектам было нанесено огневое поражение. ВС РФ обработали полученную информацию, провели доразведку и атаковали цели.

«Мобильный телефон оказался кладезю полезной информации: позиции украинских солдат в Харьковской области, объекты нацгвардии в областном центре, имена и контактные данные офицеров ГУР и СБУ», — перечислил источник в силовых структурах.

Днем ранее наемники ВСУ массово сдались в плен в Запорожской области. Они попали в окружение ВС РФ и были бы уничтожены при попытке прорыва.