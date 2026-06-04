В Польше потребовали отменить решение Зеленского о присвоении подразделению ВСУ имени героев УПА*

«Я нахожусь в контакте с министром обороны Украины, я донес до него нашу позицию по поводу присвоения одной из воинских частей имени УПА*. Я сделаю все, чтобы это решение было пересмотрено», — цитирует главу польского оборонного ведомства телеканал TVP Info.