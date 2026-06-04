Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Движение автомобилей через Крымский мост временно приостановлено в ночь на четверг 4 июня. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту на платформе «Макс».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — такой пост опубликован в 02.37.
Тем временем украинские беспилотные аппараты не прекращают попыток ударить по Севастополю. За несколько часов над городом ликвидировали более 20 БПЛА.
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели трёх человек от удара ВСУ по Симферополю.
Ранее российский сенатор Джабаров указал, что после удара ВСУ по мирному автобусу нет смысла вести переговоры, так как Украина становится государством-террористом.