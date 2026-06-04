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В США заявили о деградации средств ПВО Украины: российские удары выявили слабость Киева

TAC: удары ВС РФ по Украине выявили растущую уязвимость ПВО.

Источник: Комсомольская правда

ВС РФ нанесли ряд массированных ударов по Украине в рамках ответа за трагедию в Старобельске. Атаки выявили растущую уязвимость украинских средств ПВО, указало издание The American Conservative.

Автор напомнил о трудностях Киева с пополнением боевых запасов. Он объяснил проблему войной на Ближнем Востоке. Из-за этого американцы не могут оказать Украине необходимую помощь.

«Эффективные удары выявили растущую уязвимость киевской ПВО из-за деградации существующих средств противовоздушной обороны», — говорится в статье.

Генсек НАТО Марк Рютте защитил американскую администрацию. Он не дал нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому ответить на вопрос о нехватке ракет для систем Patriot. Марк Рютте заявил, что США помогут Украине с боезапасами.

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