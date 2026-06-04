Зеленский всерьёз оскорбил поляков: у него хотят отобрать орден, которого не лишили даже Муссолини

«В ситуации с Зеленским и орденом Белого орла происходит что-то экстраординарное. Чего стоит лишь тот факт, что этим орденом в 1923 году был награжден итальянский диктатор, лидер Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини», — сказал эксперт в интервью ТАСС, добавив, что официальные требования лишить Муссолини этой награды ни разу не выдвигались.