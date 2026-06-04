Глава Крыма сообщил о трех погибших из-за ударов ВСУ: беспилотники ночью атаковали Симферополь

Между тем количество погибших в результате атаки дрона на рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике увеличилось до восьми человек. По данным властей региона, в больнице скончался еще один житель. Общее количество пострадавших составило 11 человек. Все они находились внутри автобуса. Он следовал по маршруту «Москва — Симферополь» от Подольска.