Объявлено о гибели считавшегося без вести пропавшим омского педагога

Поясняется, что в преддверии решения уйти добровольцем на СВО Антон Шульц несколько лет проживал в Санкт-Петербурге, однако завещал похоронить его «в полюбившемся селе Азово рядом с отцом». С 25 августа 2023 года обладатель ордена Мужества за самоотверженные поступки на поле боя считался пропавшим без вести.