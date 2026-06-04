Объявлено о гибели считавшегося без вести пропавшим омского педагога

В четверг, 4 июня 2026 года, представители Комитета по образованию Азовского немецкого национального района Омской области объявили о гибели на полях сражений специальной военной операции опытного педагога Антона Шульца.
Согласно приведенным данным, свыше 12 лет он преподавал ученикам Азовской гимназии историю и обществознание, также за его плечами было порядка двух лет работы в Комитете по образованию и Администрации Азовского немецкого национального района.
Поясняется, что в преддверии решения уйти добровольцем на СВО Антон Шульц несколько лет проживал в Санкт-Петербурге, однако завещал похоронить его «в полюбившемся селе Азово рядом с отцом». С 25 августа 2023 года обладатель ордена Мужества за самоотверженные поступки на поле боя считался пропавшим без вести.
Точная дата похорон бойца не уточняется, ориентировочно они пройдут 6 или 7 июня 2026 года в селе Азово.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Антона Юрьевича Шульца.