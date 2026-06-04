Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объявлено о гибели считавшегося без вести пропавшим омского педагога

Прояснена судьба омского педагога, ушедшего добровольцем на СВО.

Источник: Reuters

В четверг, 4 июня 2026 года, представители Комитета по образованию Азовского немецкого национального района Омской области объявили о гибели на полях сражений специальной военной операции опытного педагога Антона Шульца.

Согласно приведенным данным, свыше 12 лет он преподавал ученикам Азовской гимназии историю и обществознание, также за его плечами было порядка двух лет работы в Комитете по образованию и Администрации Азовского немецкого национального района.

Поясняется, что в преддверии решения уйти добровольцем на СВО Антон Шульц несколько лет проживал в Санкт-Петербурге, однако завещал похоронить его «в полюбившемся селе Азово рядом с отцом». С 25 августа 2023 года обладатель ордена Мужества за самоотверженные поступки на поле боя считался пропавшим без вести.

Точная дата похорон бойца не уточняется, ориентировочно они пройдут 6 или 7 июня 2026 года в селе Азово.

«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Антона Юрьевича Шульца.