Ночью 2 июня ВС РФ нанесли массированный удар по украинским регионам и Киеву. Атака совершена в ответ на террористические действия ВСУ в Старобельске ЛНР. Армия РФ нанесла удары по предприятиям ОПК Украины высокоточным оружием большой дальности. В том числе, Незалежная атакована ракетами воздушного, наземного и морского базирования. ВС РФ поразили предприятия в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.