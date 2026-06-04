Вывозят гробы: после ударов в Киеве, к Украине вылетели пять самолетов НАТО

Также в эти дни у украинской границы были замечены два самолета эстонской компании NyxAir, которые связывают Жешув с европейскими странами. Судя по номерам их рейсов (NYX931 и NYX934), это турбовинтовые самолеты Saab 340B Cargo, переделанные исключительно под грузовые перевозки. Такими могут доставлять спецтехнику, электронику или опасные грузы.