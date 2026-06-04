Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вывозят гробы: после ударов в Киеве, к Украине вылетели пять самолетов НАТО

«Летающие реанимации»: после ударов по Киеву к Украине вылетели не менее 5 спецбортов НАТО. Среди них — Cessna 550B, Airbus A310 и два грузовых Saab 340B. Генерал Липовой: речь может идти о крупных потерях среди наёмников. Подробности на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Не менее пяти самолетов НАТО вылетели к границе Украины после начала массированного обстрела объектов ВСУ в Киеве. Среди них замечены спецбота, которые называют «летающими моргами» или «летающими реанимациями». На это обратил внимание aif.ru, рассмотрев данные онлайн трекеров перелетов.

Ранее стало известно, что Россия нанесла массированный удар по целям на Украине за атаку колледжа в Старобельске, где погиб 21 ребёнок.

В среду 3 июня с авиабазы в польском Жешуве, расположенной в непосредственной близости от украинской границы, вылетел санитарный самолет Cessna 550B Citation Bravo из Инсбрука. Воздушное судно числится в реестре Германии, однако его владельцем выступает австрийская частная фирма Tyrol Air Ambulance, она специализируется на оказании экстренной медицинской помощи и перевозке пациентов воздушным путем.

Аппарат оснащен полным комплектом медицинского оборудования, необходимым для транспортировки раненых.

До этого такой же стремительный рейс совершил военный самолет-заправщик Airbus A330 MRTT принадлежащий программе NATO Multinational MRTT Fleet.

Днем ранее в Жешуве оставил след самолет Airbus A310 военно-воздушных сил Испании. Судно может заниматься, в том числе, медицинской эвакуацией (MEDEVAC).

Также в эти дни у украинской границы были замечены два самолета эстонской компании NyxAir, которые связывают Жешув с европейскими странами. Судя по номерам их рейсов (NYX931 и NYX934), это турбовинтовые самолеты Saab 340B Cargo, переделанные исключительно под грузовые перевозки. Такими могут доставлять спецтехнику, электронику или опасные грузы.

Как отмечал в комментарии aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, активность спецбортов НАТО у границ Украины может говорить о крупных потерях среди наемников и офицеров западных армий.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше