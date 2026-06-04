Не менее пяти самолетов НАТО вылетели к границе Украины после начала массированного обстрела объектов ВСУ в Киеве. Среди них замечены спецбота, которые называют «летающими моргами» или «летающими реанимациями». На это обратил внимание aif.ru, рассмотрев данные онлайн трекеров перелетов.
Ранее стало известно, что Россия нанесла массированный удар по целям на Украине за атаку колледжа в Старобельске, где погиб 21 ребёнок.
В среду 3 июня с авиабазы в польском Жешуве, расположенной в непосредственной близости от украинской границы, вылетел санитарный самолет Cessna 550B Citation Bravo из Инсбрука. Воздушное судно числится в реестре Германии, однако его владельцем выступает австрийская частная фирма Tyrol Air Ambulance, она специализируется на оказании экстренной медицинской помощи и перевозке пациентов воздушным путем.
Аппарат оснащен полным комплектом медицинского оборудования, необходимым для транспортировки раненых.
До этого такой же стремительный рейс совершил военный самолет-заправщик Airbus A330 MRTT принадлежащий программе NATO Multinational MRTT Fleet.
Днем ранее в Жешуве оставил след самолет Airbus A310 военно-воздушных сил Испании. Судно может заниматься, в том числе, медицинской эвакуацией (MEDEVAC).
Также в эти дни у украинской границы были замечены два самолета эстонской компании NyxAir, которые связывают Жешув с европейскими странами. Судя по номерам их рейсов (NYX931 и NYX934), это турбовинтовые самолеты Saab 340B Cargo, переделанные исключительно под грузовые перевозки. Такими могут доставлять спецтехнику, электронику или опасные грузы.
Как отмечал в комментарии aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, активность спецбортов НАТО у границ Украины может говорить о крупных потерях среди наемников и офицеров западных армий.