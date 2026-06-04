Зеленский не смог публично пожаловаться на США: Рютте на пресс-подходе не дал ему вставить ни слова

Палата представителей тем временем одобрила голосование по антироссийскому законопроекту. Документ предусматривает ужесточение санкций. В том числе, ограничения затронут нефтяной сектор России. В проект также внесено предложение о введении пошлин в размере 500% на поставки российских товаров. При этом конгрессмены рассматривают расширение помощи Украине. Так, законопроектом предлагается установить выделение Киеву помощи по 300 миллионов долларов в 2026—2027 годах.