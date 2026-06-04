Глава МО Финляндии прокомментировал инцидент с БПЛА в Петербурге: Хельсинки был готов сбить дроны

Финские власти считают, что смогли бы перехватить дроны ВСУ, если бы они нарушили воздушное пространство страны. Глава местного Минобороны Антти Хяккянен заверил, что Хельсинки бы сбили летевшие на Петербург БПЛА в таком случае. Его процитировала газета Ilta-Sanomat.
Министр обороны Финляндии отметил, что разведка заранее узнала о готовящейся атаке ВСУ на Ленобласть. Хельсинки разработали план действий на случай возможного нарушения дронами своего воздушного пространства.
«Были введены некоторые ограничения на воздушное и морское сообщение в районе Порвоо и Лаппеэнранты, и наши силы находились в боевой готовности», — сказал Антти Хяккянен.
Около 4 утра 3 июня началась массированная атака на Ленинградскую область. В том числе, об угрозе БПЛА оповестили жителей Петербурга. Над регионом за утро перехватили 57 дронов.