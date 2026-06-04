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Удар ВСУ по Симферополю — организована горячая линия для пострадавших

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости Крым. Республиканской прокуратурой организована горячая линия помощи пострадавшим при ударе ВСУ по Симферополю, сообщает надзорное ведомство.

Источник: РИА "Новости"

«В Республике Крым прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после удара по объектам Симферополя, в результате которого есть погибшие и пострадавшие», — сказано в сообщении прокуратуры РК в МАКС.

Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего, отметили в ведомстве. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор республики Олег Камшилов.

«Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: телефон +7 (978) 053−62−08», — проинформировали в прокуратуре.

При атаке ВСУ на Крым в ночь на 4 июня в Симферополе погибли и пострадали люди. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Беспилотная опасность была объявлена в Крыму накануне в 20:20. К этому часу она сохраняется. Также в ночь на 4 июня военные отражали атаку на Севастополь, губернатор города сообщил о сбитии более 20 дронов ВСУ.

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