Удар ВСУ по Симферополю — организована горячая линия для пострадавших

«В Республике Крым прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после удара по объектам Симферополя, в результате которого есть погибшие и пострадавшие», — сказано в сообщении прокуратуры РК в МАКС.
Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего, отметили в ведомстве. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор республики Олег Камшилов.
При атаке ВСУ на Крым в ночь на 4 июня в Симферополе погибли и пострадали люди. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Беспилотная опасность была объявлена в Крыму накануне в 20:20. К этому часу она сохраняется. Также в ночь на 4 июня военные отражали атаку на Севастополь, губернатор города сообщил о сбитии более 20 дронов ВСУ.