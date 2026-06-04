На передовой появились новые снаряды ВСУ: военный эксперт объяснил, как они работают

По его словам, действие этих боезарядов уже видели и российские военные, и жители населенных пунктов, граничащих с линией боевого соприкосновения. Марочко отмечает, что новые боеприпасы не кустарного, а промышленного производства, судя по маркировке — западного. При этом боезаряды начинены шрапнелью.