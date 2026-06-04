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На передовой появились новые снаряды ВСУ: военный эксперт объяснил, как они работают

Марочко: ВСУ применяют новые заряды дронов, корректирующие удар в полете.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ начали применять на передовой в Луганской Народной Республике новые западные боезаряды к беспилотникам. Они корректируют свой полет после сброса и детонируют, не достигая земли. Об этом со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко сообщает ТАСС.

По его словам, действие этих боезарядов уже видели и российские военные, и жители населенных пунктов, граничащих с линией боевого соприкосновения. Марочко отмечает, что новые боеприпасы не кустарного, а промышленного производства, судя по маркировке — западного. При этом боезаряды начинены шрапнелью.

«Особенности данного сброса в том, что они могут корректировать свой полет уже после сброса и детонировать, не достигая земли», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские военные научились сбивать украинские дроны с помощью коптеров, оснащенных «гарпуном». Вражеская техника уничтожается прямо в небе.

Также Вооруженные силы России получили от холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» партию боевых машин десанта БМД-2М с боевым отделением «Берег».