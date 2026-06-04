Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о ночной атаке на Симферополь и Севастополь 4 июня

Два крупных города в Крыму подверглись массированной атаке в ночь на 4 июня, есть погибшие и пострадавшие.

В Севастополе воздушная тревога была объявлена накануне вечером в 10 часов. В разных частях города были слышны звуки работы ПВО и мобильных огневых групп. В течение часа над территорией Севастополя были сбиты семь вражеских БПЛА.

— Бахало у нас сильно. Мы с детьми сидели в прихожей, постелили на пол одеяла, — рассказала «РГ» жительница микрорайона Омега.

Атака происходила одновременно с нескольких направлений: возле парка Победы, на Северной стороне и в Нахимовском районе. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что при падении осколков БПЛА загорелась крыша частного дома в одном из садовых товариществ Северной стороны.

Позднее он уточнил, что защитники города сбили более 20 дронов в районе Стрелецкой бухты, Инкермана и Северной стороны. Из жителей, к счастью, никто не пострадал. Однако есть повреждения частных домов. В селе Фруктовом осколками разбит фасад индивидуального жилого дома.

В Республике Крым беспилотную опасность объявляли несколько раз вечером и ночью. Сообщения от МЧС об атаке БПЛА приходили жителям около девяти часов вечера, а затем повторились ближе к полуночи.

Ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о жертвах этого налета. ВСУ нанесли удар по нескольким нежилым объектам в Симферополе. При этом погибли три человека или еще семь были ранены. К месту происшествия сразу были направлены экстренные службы.

Аксенов выразил соболезнования родственникам погибших. Он заверил, что власти региона окажут пострадавшим и семьям погибших необходимую помощь и поддержку.

С соболезнованиями по поводу гибели крымчан также выступил губернатор Севастополя. Он пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше