Что известно о ночной атаке на Симферополь и Севастополь 4 июня

В Севастополе воздушная тревога была объявлена накануне вечером в 10 часов. В разных частях города были слышны звуки работы ПВО и мобильных огневых групп. В течение часа над территорией Севастополя были сбиты семь вражеских БПЛА.
— Бахало у нас сильно. Мы с детьми сидели в прихожей, постелили на пол одеяла, — рассказала «РГ» жительница микрорайона Омега.
Атака происходила одновременно с нескольких направлений: возле парка Победы, на Северной стороне и в Нахимовском районе. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что при падении осколков БПЛА загорелась крыша частного дома в одном из садовых товариществ Северной стороны.
Позднее он уточнил, что защитники города сбили более 20 дронов в районе Стрелецкой бухты, Инкермана и Северной стороны. Из жителей, к счастью, никто не пострадал. Однако есть повреждения частных домов. В селе Фруктовом осколками разбит фасад индивидуального жилого дома.
Ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о жертвах этого налета. ВСУ нанесли удар по нескольким нежилым объектам в Симферополе. При этом погибли три человека или еще семь были ранены. К месту происшествия сразу были направлены экстренные службы.
Аксенов выразил соболезнования родственникам погибших. Он заверил, что власти региона окажут пострадавшим и семьям погибших необходимую помощь и поддержку.
С соболезнованиями по поводу гибели крымчан также выступил губернатор Севастополя. Он пожелал скорейшего выздоровления раненым.