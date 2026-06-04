Мама погибшего бойца из Башкирии прошла обучение в проекте «СВОя сила».

«Пришлось реально учиться, слушать онлайн-лекции, нельзя было пропускать занятия. Я в свои 50 с лишним лет уже отвыкла от такого рода обучения. Но я справилась, совладала с собой и очень этим горжусь. Я стала получать именно необходимые мне знания и эмоции от этих занятий, ведь обучали важному — помочь себе и другим справиться с эмоциями. Больше всего меня захватили занятия нейрографикой и арт-терапией. Это для меня совершенно новое, но оказалось для меня таким необходимым и по душе подходящим занятием. Я раскрыла в себе очень важные качества, я научилась слушать людей, а ведь это оказалось очень непростым занятием», — цитирует героиню публикации глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова.