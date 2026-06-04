В Омской области похоронят бойца, два года считавшегося пропавшим без вести

Мужчина до отправки добровольцев в зону специальной военной операции жил в Санкт-Петербурге, а ранее более 10 лет преподавал историю и в Азовской гимназии и работал в комитете по образованию и администрации Азовского района. Там подтвердили информацию о его гибели.