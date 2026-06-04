В Омской области похоронят бойца, два года считавшегося пропавшим без вести

В райцентре Азово Омской области простятся с бойцом СВО Антоном Шульцем. С лета 2023 года он числился пропавшим без вести.
Мужчина до отправки добровольцев в зону специальной военной операции жил в Санкт-Петербурге, а ранее более 10 лет преподавал историю и в Азовской гимназии и работал в комитете по образованию и администрации Азовского района. Там подтвердили информацию о его гибели.
Антон Шульц завещал, чтобы его похоронили рядом с отцом в родном селе. Церемония прощания в Азово состоится на этой неделе.
Погибший омич был награждён орденом Мужества.
Ранее мы писали, что в Таре открылся первый в регионе мемориальный комплекс погибшим участникам СВО. Это памятник в виде воина с оружием и табличками, на которых указаны десятки имён.