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В Омской области похоронят бойца, два года считавшегося пропавшим без вести

С педагогом истории, ушедшем на СВО, простятся в Азовском районе.

Источник: Reuters

В райцентре Азово Омской области простятся с бойцом СВО Антоном Шульцем. С лета 2023 года он числился пропавшим без вести.

Мужчина до отправки добровольцев в зону специальной военной операции жил в Санкт-Петербурге, а ранее более 10 лет преподавал историю и в Азовской гимназии и работал в комитете по образованию и администрации Азовского района. Там подтвердили информацию о его гибели.

Антон Шульц завещал, чтобы его похоронили рядом с отцом в родном селе. Церемония прощания в Азово состоится на этой неделе.

Погибший омич был награждён орденом Мужества.

Ранее мы писали, что в Таре открылся первый в регионе мемориальный комплекс погибшим участникам СВО. Это памятник в виде воина с оружием и табличками, на которых указаны десятки имён.