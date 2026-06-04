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Крымский мост перекрыли: ограничения действуют уже шестой час

Движение по Крымскому мосту остается перекрытым шестой час 4 июня.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 4 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Движение по объекту временно приостановили. Соответствующее сообщение появилось в 2.37. Людей, которые находятся на объекте и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Их также призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В настоящее время ограничения продолжают действовать.

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