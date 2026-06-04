Крымский мост перекрыли: ограничения действуют уже шестой час

Движение по объекту временно приостановили. Соответствующее сообщение появилось в 2.37. Людей, которые находятся на объекте и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Их также призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В настоящее время ограничения продолжают действовать.