Крымский мост перекрыли: ограничения действуют уже шестой час

В четверг, 4 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.
Движение по объекту временно приостановили. Соответствующее сообщение появилось в 2.37. Людей, которые находятся на объекте и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Их также призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В настоящее время ограничения продолжают действовать.
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