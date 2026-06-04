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В Крыму из-за атаки ПБЛА приостановлено движение поездов, пассажиры эвакуированы

Из-за угрозы атаки дронов ВСУ в Крыму было временно остановлено движение пассажирских составов на нескольких участков железных дорог. Пассажиров поездов, которые оказались на закрытых участках пути, пришлось эвакуировать. Об этом сообщила компания Гранд сервис экспресс.

«Начальники поездов на связи с оперативным штабом. Проводники всесторонне поддерживают пассажиров в пути», — отметили в пресс-службе компании.

По направлению в Крым и из Крыма сейчас остановлены 12 поездов. Они отстают от графика на два — семь часов.

Среди остановленных составов поезда сообщением Адлер — Симферополь, Минеральные Воды — Симферополь, Москва — Севастополь, Москва — Феодосия, Москва- Симферополь, Санкт-Петербург — Евпатория.

Также стоят на месте пассажирские поезда Симферополь — Санкт-Петербург, Евпатория — Москва, Севастополь — Санкт-Петербург, Симферополь — Москва, Севастополь — Санкт-Петербург, Симферополь — Москва. Состав Симферополь — Омск отправлением 4 июня задерживается на семь с половиной часов.

Пассажиров просят обращаться за помощью к проводникам и начальнику поезда.

Минувшей ночью Крым подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Над Севастополем были сбиты 20 БПЛА. В Симферополе в результате атаки на нежилые объекты погибли три человека, семеро ранены.

Железнодорожная станция Джанкой в Крыму закрыта для посадки и высадки пассажиров со 2 июня. Поезда пустили в обход по измененному маршруту.

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