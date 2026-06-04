В Крыму из-за атаки ПБЛА приостановлено движение поездов, пассажиры эвакуированы

«Начальники поездов на связи с оперативным штабом. Проводники всесторонне поддерживают пассажиров в пути», — отметили в пресс-службе компании.
По направлению в Крым и из Крыма сейчас остановлены 12 поездов. Они отстают от графика на два — семь часов.
Также стоят на месте пассажирские поезда Симферополь — Санкт-Петербург, Евпатория — Москва, Севастополь — Санкт-Петербург, Симферополь — Москва, Севастополь — Санкт-Петербург, Симферополь — Москва. Состав Симферополь — Омск отправлением 4 июня задерживается на семь с половиной часов.
Пассажиров просят обращаться за помощью к проводникам и начальнику поезда.
Минувшей ночью Крым подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Над Севастополем были сбиты 20 БПЛА. В Симферополе в результате атаки на нежилые объекты погибли три человека, семеро ранены.
Железнодорожная станция Джанкой в Крыму закрыта для посадки и высадки пассажиров со 2 июня. Поезда пустили в обход по измененному маршруту.