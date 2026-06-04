В Прикамье простятся с погибшим на СВО снайпером Дмитрием Молчановым

В апреле 2025 года Дмитрий Молчанов заключил контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Проходил службу снайпером отделения огневой поддержки взвода штурмовой роты в звании рядовой. В мае получил тяжелое ранение, прошел лечение в военном госпитале и вновь вернулся на передовую. Погиб в бою 26 октября 2025 года.