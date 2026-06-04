272 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 10 регионов России

«В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 3 июня до 7:00 мск 4 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, перечислили в российском военном ведомстве.
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