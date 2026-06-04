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Bloomberg: Украина просит Германию передать ей ракеты для ПВО Patriot

Германия пока не приняла решение относительно просьбы Киеву о ракетах для ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Украина просит Германию передать ей ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить десятки дополнительных ракет-перехватчиков Patriot из имеющихся запасов, чтобы укрепить свою противовоздушную оборону в условиях участившихся российских ударов», — следует из статьи.

Взамен ракет Киев предложил Берлину передать своих дронов-перехватчиков. Однако, как отметили источники, есть один нюанс — украинские производители создадут эту технику лишь в будущем. То есть сроки отправки неизвестны и это всего лишь обещания.

Немецкий власти пока рассматривают запрос Незалежной. Решение по данному вопросу они еще не приняли, утверждает агентство.

Напомним, что до этого Владимир Зеленский обращался с просьбой о ракетах для ПВО к США. Однако те, в свою очередь, так и не дали положительного ответа.

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