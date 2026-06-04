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ВСУ атаковали поезд в Крыму — погиб человек и трое ранены

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотника на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Один человек погиб и еще трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь», — проинформировал Аксенов в своем канале в МАКС.

Экстренные оперативные службы, по его данным, работают на месте.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, пообещал оказать им всю необходимую помощь и поддержку, а также призвал доверять только официальным источникам информации.

Движение всех пригородных поездов в Крыму временно остановлено по техническим причинам, сообщили ранее в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании. Также 11 поездов «Таврия», следующих в Крым и в обратном направлении, в четверг приостановили движение. Как сообщала пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», остановка связана с авиационной беспилотной опасностью.

Также вечером 3 июня при атаке ВСУ на Крым в Симферополе погибли трое и пострадали семеро мирных жителей.

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