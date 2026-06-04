ВСУ атаковали поезд в Крыму — погиб человек и трое ранены

«Один человек погиб и еще трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь», — проинформировал Аксенов в своем канале в МАКС.
Экстренные оперативные службы, по его данным, работают на месте.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, пообещал оказать им всю необходимую помощь и поддержку, а также призвал доверять только официальным источникам информации.
Движение всех пригородных поездов в Крыму временно остановлено по техническим причинам, сообщили ранее в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании. Также 11 поездов «Таврия», следующих в Крым и в обратном направлении, в четверг приостановили движение. Как сообщала пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», остановка связана с авиационной беспилотной опасностью.
Также вечером 3 июня при атаке ВСУ на Крым в Симферополе погибли трое и пострадали семеро мирных жителей.