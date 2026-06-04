Тринадцать поездов «Таврия» задерживаются на фоне опасности БПЛА

«В связи с авиационной опасностью (БПЛА) Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на ряде участков. Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы», — говорится в сообщении перевозчика.
Как отмечают в ГСЭ, по состоянию на 07.00 мск задерживаются шесть составов, следующих в Крым, и семь поездов с полуострова.
Так, поезд № 316 Адлер — Симферополь отправлением 3 июня остановлен, задержка составляет три часа, № 025 Минеральные Воды — Симферополь отправлением 3 июня остановлен, задержка — четыре часа, а также № 179 Санкт-Петербург — Евпатория отправлением 2 июня остановлен, задержка два часа. Еще задерживаются три поезда отправлением из Москвы: Поезд № 092 Москва — Севастополь отправлением 2 июня остановлен, задержка три часа, № 463 Москва — Феодосия отправлением 3 июня остановлен, задержка четыре часа, и № 028 Москва- Симферополь отправлением 3 июня остановлен, задержка два часа.
Уточняется, что из Крыма задерживаются следующие составы: № 078 Симферополь — Санкт-Петербург отправлением 3 июня остановлен, задержка четыре с половиной часа, № 174 Евпатория — Москва отправлением 3 июня остановлен, задержка три часа, и № 008 Севастополь — Санкт-Петербург отправлением 3 июня остановлен, задержка три часа.
Поезда № 092 Симферополь — Москва и № 008 Севастополь — Санкт-Петербург отправлением 3 июня остановлены, задержка четыре часа. Поезд № 098 Симферополь — Москва отправлением 3 июня остановлен, задержка пять часов. Поезд № 076 отправлением 4 июня остановлен, задержка четыре с половиной часа, добавили в ГСЭ.
Там отметили, что начальники поездов на связи с оперативным штабом, а проводники всесторонне поддерживают пассажиров в пути.
«Если вам нужна помощь в вагоне — просим обращаться к начальнику поезда и проводникам», — заключили в компании.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 272 украинских БПЛА над территорией России.