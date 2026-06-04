Над Крымом и другими регионами РФ сбили 272 БПЛА

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО в период с 20:00 3 июня до 07:00 4 июня. Беспилотники сбили над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей.
В результате атаки БПЛА, прошедшей ночью в Симферополе, погибли четыре человека, десять пострадали. Ранее было известно только о трех погибших и семи пострадавших.
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