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Силы ПВО сбили 272 дрона над регионами России

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 272 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Как уточняется в ведомстве, с 20:00 мск 3 июня до 7:00 мск 4 июня беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью 4 июня была отражена атака дронов. По его данным, силами ПВО и мобильных огневых групп ликвидировано более 20 беспилотников.

По информации Росавиации, с начала суток в аэропортах Нижнего Новгорода и Волгограда вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На момент публикации материала запрет на полеты в указанных авиагаванях был снят.

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