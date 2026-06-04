Силы ПВО сбили 272 дрона над регионами России

Как уточняется в ведомстве, с 20:00 мск 3 июня до 7:00 мск 4 июня беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью 4 июня была отражена атака дронов. По его данным, силами ПВО и мобильных огневых групп ликвидировано более 20 беспилотников.
По информации Росавиации, с начала суток в аэропортах Нижнего Новгорода и Волгограда вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На момент публикации материала запрет на полеты в указанных авиагаванях был снят.