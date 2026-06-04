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Крымский мост сейчас: обстановка после 7-часового перекрытия

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили, транспортный переход через Керченский пролив был закрыт в течение семи часов. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.

Источник: РИА "Новости"

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Мост перекрыли около трех часов ночи в целях безопасности. С вечера среды в Крыму была объявлена беспилотная опасность.

В Симферополе в результате вражеского удара по нежилым объектам три человека погибли, еще семь получили ранения. Также украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. В результате один человек погиб и трое ранены. В Севастополе ночью также отражали атаку ВСУ. Над городом уничтожены более 20 беспилотников.

Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, — сухопутный, проходит через новые регионы России.

Ограничения на Крымском мосту.

С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.

Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору — трассе Р-280 «Новороссия». Альтернативный путь проходит через новые регионы.

С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, где расположена развязка Тамань — Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.

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