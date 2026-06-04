Крымский мост сейчас: обстановка после 7-часового перекрытия

В Симферополе в результате вражеского удара по нежилым объектам три человека погибли, еще семь получили ранения. Также украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. В результате один человек погиб и трое ранены. В Севастополе ночью также отражали атаку ВСУ. Над городом уничтожены более 20 беспилотников.