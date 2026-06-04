Губернатор Развожаев сообщил об уничтожении 52 беспилотников над Севастополем

Минувшей ночью над Севастополем силы противовоздушной обороны сбили 52 беспилотника. Эти данные в своем канале MAX привел губернатор города Михаил Развожаев.
Глава региона отметил, что в результате атаки украинских дронов никто из жителей не пострадал. «Этой ночью силы ПВО и мобильные огневые группы отразили массовую атаку ВСУ. Сбито 52 БПЛА», — написал Развожаев.
Падение обломков привело к повреждению трех частных домовладений.
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