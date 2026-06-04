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Губернатор Развожаев сообщил об уничтожении 52 беспилотников над Севастополем

Глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал о ночной атаке украинских БПЛА. Силы противовоздушной обороны сбили 52 дрона, никто из жителей не пострадал. В результате падения обломков зафиксированы повреждения трех частных домов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Минувшей ночью над Севастополем силы противовоздушной обороны сбили 52 беспилотника. Эти данные в своем канале MAX привел губернатор города Михаил Развожаев.

Глава региона отметил, что в результате атаки украинских дронов никто из жителей не пострадал. «Этой ночью силы ПВО и мобильные огневые группы отразили массовую атаку ВСУ. Сбито 52 БПЛА», — написал Развожаев.

Падение обломков привело к повреждению трех частных домовладений.

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