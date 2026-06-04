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ВС РФ поразили используемую ВСУ электростанцию в Днепропетровской области

Речь идет о солнечной электростанции «Никопольская».

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Войска беспилотных систем при помощи БПЛА «Герань» поразили используемую ВСУ солнечную электростанцию в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На кадрах объективного контроля, предоставленных в военном ведомстве, специалисты войск беспилотных систем нанесли удар по солнечной электростанции «Никопольская» в районе населенного пункта Старозаводское Днепропетровской области.

В новость внесена правка (13:48 мск) — передается с исправлением во втором абзаце, верно — «Никопольская».

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