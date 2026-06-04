ВС РФ поразили используемую ВСУ электростанцию в Днепропетровской области

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Войска беспилотных систем при помощи БПЛА «Герань» поразили используемую ВСУ солнечную электростанцию в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На кадрах объективного контроля, предоставленных в военном ведомстве, специалисты войск беспилотных систем нанесли удар по солнечной электростанции «Никопольская» в районе населенного пункта Старозаводское Днепропетровской области.
В новость внесена правка (13:48 мск) — передается с исправлением во втором абзаце, верно — «Никопольская».
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше