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Глава Курской области РФ заявил об участии белорусов в разминировании региона

Глава Курской области РФ Хинштейн сказал о работе белорусских саперов в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Курской области России Александр Хинштейн заявил, что белорусские саперы участвуют в разминировании территории региона, передает РИА Новости.

По словам Хинтейшена, в 2026 году в мероприятиях по разминированию территорий в Курской области РФ участвуют белорусские саперы.

— В этом году у нас в разминировании также участвуют специалисты из братской Беларуси, из их противоминного центра, — прокомментировал российский губернатор.

Хинштейн уточнил, что на данный момент саперами разминировано свыше 168 тысяч гектаров приграничных территорий Курской области.

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