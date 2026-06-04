Глава Курской области РФ заявил об участии белорусов в разминировании региона

Губернатор Курской области России Александр Хинштейн заявил, что белорусские саперы участвуют в разминировании территории региона, передает РИА Новости.
По словам Хинтейшена, в 2026 году в мероприятиях по разминированию территорий в Курской области РФ участвуют белорусские саперы.
— В этом году у нас в разминировании также участвуют специалисты из братской Беларуси, из их противоминного центра, — прокомментировал российский губернатор.
Хинштейн уточнил, что на данный момент саперами разминировано свыше 168 тысяч гектаров приграничных территорий Курской области.
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