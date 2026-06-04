ВС РФ за сутки поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские войска поразили в течение суток объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.