«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — говорится в сообщении.
ВС РФ за сутки поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские войска поразили в течение суток объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.