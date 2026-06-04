️Фронтовая сводка на утро 4 июня 2026 года от WarGonzo

Запорожский фронт
На Каменском направлении об изменениях в ЛБС не сообщается. (Рис. 1.1).
На Гуляйпольском направлении есть успехи в Гуляйпольском и Новосёловке. ВС РФ занимают утраченные ранее позиции в восточной части Малой Токмачки, а также продвигаются в Любицком. (Рис. 1.2).
Донецкий фронт
На Красноармейском направлении без изменений в ЛБС. (Рис. 2.1).
Продолжается штурм Константиновки. ВС РФ выходят к северным окраинам города, расширяют контроль на территории промзоны в центре города, а также занимают новые позиции в квартале многоэтажной застройки «2-й микрорайон». Продолжаются бои западнее Долгой Балки и в районе Часов Яра.
На Краснолиманском направлении ВС РФ продвигаются в частном секторе Красного Лимана и занимают новые позиции в микрорайоне Центральный. На Северском участке идут бои в западной части Рай-Александровки, параллельно ВС РФ наступают на северо-востоке населённого пункта. Идут бои за Малиновку. (Рис. 2.2).
Харьковский фронт
На Купянском направлении ВС РФ продвигаются на окраинах Купянска-Узлового. На Богуславском направлении войска РФ занимают новые позиции Шийковке. (Рис. 3.1).
На Волчанском направлении продолжаются столкновения в Охримовке. ВС РФ ведут бои за Шевченко. (Рис. 3.2).
Сумской фронт
На Краснопольском участке ВС РФ идут бои за Лесное. Продолжаются боестолкновения южнее Корчаковки и в районе Писаревки. На Глуховском участке войска РФ продвигаются в направлении Бачевска. (Рис. 4.1, 4.2).