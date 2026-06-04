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ВС РФ освободили Комсомольское в Запорожской области

Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Как следует из сводки ведомства, «в результате активных и решительных действий» военнослужащие освободили данный населенный пункт.

Отмечается, что в ходе продолжительных боев мотострелки зачистили район обороны площадью до пяти квадратных километров, установив контроль над более чем 250 строениями.

По данным министерства, уничтожено свыше роты живой силы Вооруженных сил Украины, поражены шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей, семь единиц мототехники, пять наземных роботизированных комплексов и 35 тяжелых гексакоптеров.