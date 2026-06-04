ВС России освободили село в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки взяли под контроль населенный пункт Комсомольское Запорожской области.
«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады ВСУ в районе четырех населенных пунктов Сумской области, а также две бригады в районах трех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
«Запад» атакует ВСУ в ДНР и Харьковской области
Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Стецковка, Пески-Радьковские Харьковской области и села Щурово ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 210 боевиков, двух бронетранспортеров М113, девяти автомобилей, трех артиллерийских орудий и станции РЭБ.
Подразделения «Юга» противостоят противнику в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Николаевка, Малиновка, Новоселовка и Славянск ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 165 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, 11 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии и станции РЭБ.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 370 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад ВСУ в районах населенных пунктов ДНР и трех населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Райское, Белозерское ДНР, Василевка и Чугуево Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 370 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия.
«Восток» наступает в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любицкое, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области.
«Противник потерял до 430 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» продвигается в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области.
Противник потерял порядка 50 военнослужащих, три автомобиля и две станции РЭБ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам хранения, площадкам запуска БПЛА дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- четыре управляемых авиабомбы;
- два реактивных снаряда системы залпового огня Vampire;
- 601 БПЛА самолетного типа.