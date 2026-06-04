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Главное из брифинга Минобороны 4 июня 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 4 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России освободили село в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки взяли под контроль населенный пункт Комсомольское Запорожской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады ВСУ в районе четырех населенных пунктов Сумской области, а также две бригады в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 11 автомобилей.

«Запад» атакует ВСУ в ДНР и Харьковской области

Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Стецковка, Пески-Радьковские Харьковской области и села Щурово ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 210 боевиков, двух бронетранспортеров М113, девяти автомобилей, трех артиллерийских орудий и станции РЭБ.

Подразделения «Юга» противостоят противнику в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Николаевка, Малиновка, Новоселовка и Славянск ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 165 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, 11 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии и станции РЭБ.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 370 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад ВСУ в районах населенных пунктов ДНР и трех населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Райское, Белозерское ДНР, Василевка и Чугуево Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 370 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия.

«Восток» наступает в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любицкое, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области.

«Противник потерял до 430 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» продвигается в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области.

Противник потерял порядка 50 военнослужащих, три автомобиля и две станции РЭБ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам хранения, площадкам запуска БПЛА дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре управляемых авиабомбы;
  • два реактивных снаряда системы залпового огня Vampire;
  • 601 БПЛА самолетного типа.