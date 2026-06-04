Эксперт объяснил причины переброски «полка смерти» ВСУ под Сумы

По словам собеседника NEWS.ru, Киев вынужден стягивать боеспособные резервы на север, чтобы попытаться стабилизировать обстановку. Эксперт подчеркнул, что дефицит кадров в ВСУ наблюдается по всей линии фронта, и Сумское направление не стало исключением. Уже два месяца подряд происходит смещение акцентов на север — в зону ответственности группировки ВС РФ «Север», которая охватывает Сумскую и Харьковскую области. Эта группировка, как отметил Марочко, уже две недели показывает самую высокую эффективность по освобождению территорий и созданию буферной зоны.
«Сейчас происходит переброска бойцов ВСУ под Сумы. Они ищут резервы со всевозможных полков. По моей информации, сюда перебрасываются боеспособные элитные подразделения, которые разбавляют “бусифицированными”. Их отправляют на верную гибель, как это было с “полком смерти”. Ресурсы ВСУ истощаются», — заявил эксперт.
Ранее силовые структуры РФ зафиксировали переброску свежих сил ВСУ в приграничье. Речь идет о районе Великой Рыбицы в Сумской области. Туда, по данным источников, стянули дополнительные подразделения 225-го отдельного штурмового полка. Это формирование известно под неофициальным названием «полк смерти», которое закрепилось за ним из-за огромного количества потерь.