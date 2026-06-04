Эксперт объяснил причины переброски «полка смерти» ВСУ под Сумы

По словам собеседника NEWS.ru, Киев вынужден стягивать боеспособные резервы на север, чтобы попытаться стабилизировать обстановку. Эксперт подчеркнул, что дефицит кадров в ВСУ наблюдается по всей линии фронта, и Сумское направление не стало исключением. Уже два месяца подряд происходит смещение акцентов на север — в зону ответственности группировки ВС РФ «Север», которая охватывает Сумскую и Харьковскую области. Эта группировка, как отметил Марочко, уже две недели показывает самую высокую эффективность по освобождению территорий и созданию буферной зоны.