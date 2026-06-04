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Военкор показал кадры удара по электростанции ВСУ в Днепропетровской области. Видео

Опубликованы кадры точного удара российских беспилотников по солнечной электростанции в Днепропетровской области. По данным военкоров, объект использовался ВСУ и являлся законной целью. Атака на трансформатор СЭС «Покровская» производилась дронами «Герань» с новой системой оптического наведения, которая позволяет оператору управлять аппаратом вручную.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видеокадры, запечатлевшие момент поражения солнечной электростанции в Днепропетровской области. По словам военкора, объект использовался украинскими войсками и поэтому стал законной целью для российской армии.

Профильные каналы уточняют, что целью удара стал трансформатор СЭС «Покровская» у города Покров (бывший Орджоникидзе) в Никопольском районе. Отмечается, что возведенные вокруг энергетического узла защитные сооружения не смогли предотвратить его поражение. Удар наносился беспилотниками «Герань», современные электронно-оптические системы которых позволяют оператору вручную управлять аппаратом в полете и обеспечивают максимальную точность попадания.

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